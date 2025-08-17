El pasado viernes 15 de agosto, la empresa Triple A fue reconocida por la Red del Pacto Global Colombia y la Cámara de Comercio de Bogotá con el premio Buenas Prácticas de Desarrollo Sostenible 2025 gracias a su programa Innova Social.

Esta iniciativa impulsa el crecimiento de emprendimientos socioambientales en el Atlántico. Lo que es un aspecto clave para recibir el galardón, ya que se premia a organizaciones que trabajan por acabar con la pobreza extrema, luchar contra la desigualdad e injusticia y proteger el planeta. Siendo estas últimas acciones alineadas con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas.

De esta forma, Triple A fue destacada por su aporte al desarrollo de emprendimientos verdes con viabilidad económica y alto impacto social, en el marco del congreso Cambiando el rumbo, alianzas por el futuro.

Para Ramón Hemer, gerente general de Triple A, este reconocimiento es un impulso para continuar fortaleciendo el tejido social del Atlántico.

“Innova Social demuestra que es posible unir impacto ambiental, desarrollo comunitario y sostenibilidad económica. Este premio es un reconocimiento al esfuerzo conjunto de los emprendedores y del equipo de Triple A que trabajan por un futuro más inclusivo y responsable con el planeta, permitiendo que estos proyectos se conviertan en actores claves del ecosistema productivo y comercial de la región y del país”, destacó el ingeniero Hemer.

A través de Innova Social, la empresa indicó que ha diseñado un modelo que responde a estos desafíos mediante formación especializada, metodologías B2B y GreenTech, y acompañamiento en la estructuración de modelos de negocio sostenibles conectados con capital semilla.

Asimismo, Triple A sostuvo que, en sus tres ediciones, Innova Social ha transformado la realidad de 28 emprendedores, brindándoles herramientas técnicas y metodológicas valoradas en hasta $40 millones cada una. El programa ha destinado más de $750 millones logrando incrementos en ventas y generación de empleo de los emprendimientos beneficiados.

Finalmente, la empresa también contó con un stand de muestra comercial donde se visibilizaron los emprendimientos participantes en la actual edición de Innova Social, entre ellos Aborígenes, Plantú, Ángela Ladino, Salud por Amor, La Cuchara Colorá y Güay, generando un espacio de conexión con potenciales aliados y compradores.