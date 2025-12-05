n un escenario marcado por la creatividad y el intercambio de nuevas ideas, Triple A realizó la entrega de las certificaciones del programa Innova Social 4.0, iniciativa que se consolida como una plataforma clave para el fortalecimiento de emprendimientos con impacto ambiental y social en el departamento.

En esta cuarta edición, más de 80 emprendimientos se postularon y, tras un proceso de selección, 20 finalistas completaron un bootcamp de 50 horas de formación en innovación, inteligencia de negocios, mercadeo, finanzas y desarrollo de modelos empresariales. Cada uno recibirá un capital semilla en especie, además de seis meses de acompañamiento técnico y asesoría personalizada para garantizar la implementación adecuada de sus proyectos y su sostenibilidad en el tiempo.

Durante la jornada, a la que igualmente asistieron representantes de empresas especializadas en innovación, fueron entregados reconocimientos a los 10 mejores emprendimientos de esta edición, seleccionados por su innovación y aporte al desarrollo sostenible del territorio.

La ceremonia comenzó con las palabras de Ramón Hemer, gerente general de Triple A, quien destacó que Innova Social es hoy uno de los programas más representativos de la compañía en materia de sostenibilidad y relacionamiento con el territorio.

“Estamos celebrando la cuarta edición de Innova Social, un proyecto que para Triple A significa dar impulso a iniciativas reales que buscan la mejora del entorno. Este programa nació de una idea fundamental: creer en el talento de nuestra gente, valorar su capacidad para transformar el Atlántico y promover soluciones desde lo sostenible, lo creativo y lo verde”, aseguró Hemer.

A los asistentes les hizo énfasis en que este proceso, que se ha fortalecido año tras año, es posible gracias a la confianza de los emprendedores y al compromiso de aliados estratégicos.

“Reconocemos a los más de 80 emprendedores que se presentaron este año. Aunque solo algunos reciben hoy una premiación, todos demostraron visión, esfuerzo y una apuesta real por mejorar el futuro del Atlántico”, agregó.

Según Hemer, a lo largo de las cuatro versiones del programa se han apoyado más de 50 emprendimientos, muchos de los cuales han alcanzado logros significativos como el aumento de ventas hasta en un 300 % y la ampliación de su capacidad de generar empleo.

Entre tanto, Alfredo Carbonell, subgerente de Sostenibilidad de Triple A, presentó un balance del crecimiento del programa desde su creación en 2021.

Explicó que Innova Social nació como un piloto con tres beneficiarios y un apoyo inicial de seis millones de pesos por emprendimiento, pero rápidamente evolucionó hacia un modelo más robusto que integra formación especializada, capital semilla y acompañamiento personalizado.

“Innova Social es un programa diseñado para emprendimientos que ya están en el mercado, que superaron la etapa de la idea y han decidido apostar por su propio crecimiento. Lo que hacemos es fortalecer sus capacidades para que logren superar los años más críticos, evitar el ‘valle de la muerte’ y consolidarse como negocios sólidos en el departamento”, señaló.

Carbonell destacó que Innova Social está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente aquellos relacionados con la reducción de la pobreza, la creación de empleo digno, el desarrollo de alianzas y la protección del medio ambiente.

Por su parte, el gerente de Inngenios, Cristian Torres, aliado de Innova Social 4.0, resaltó el compromiso de Triple A con el fomento del emprendimiento sostenible.

“Innova Social ha logrado consolidar una plataforma que impulsa el crecimiento de iniciativas verdes con impacto social. Este tipo de apuestas fortalecen el tejido empresarial y responden a los desafíos urgentes de nuestro tiempo: el cuidado del medio ambiente, la generación de empleo digno y la transformación del territorio desde la sostenibilidad”, expresó.

El representante de Inngenios invitó a los emprendedores a continuar fortaleciendo sus capacidades y a mantener el propósito que los llevó a construir sus proyectos. “Crean en ustedes y sigamos transformando el Atlántico y el Caribe colombiano, una idea a la vez”, concluyó.

La ceremonia culminó con una charla del ciclista colombiano Rigoberto Urán. En su intervención contó cómo desde el emprendimiento ha logrado consolidar una marca y generar empleos para muchas personas.

Hizo un llamado a los emprendedores a trabajar en equipo, consolidar sus ideas y a no desistir aunque se le presenten dificultades en el camino que emprendan para lograr el éxito.

Los 10 mejores emprendimientos

Durante la ceremonia, Triple A dio a conocer los 10 emprendimientos destacados de esta edición. Los proyectos elegidos se destacaron por su grado de innovación, impacto social y ambiental, potencial de sostenibilidad financiera y solidez en su modelo de negocio.

Los ganadores fueron: Micokito S.A.S, Forty Love, Soy de Yuca, Zoco Market, One Fly, Petfly, Catleya, Manteca de cerdo y migas de cerdo, La mecedora de Darwin y Mar verde.

“Estamos muy orgullosos de ver el crecimiento que ha tenido el programa Innova Social a lo largo de estos años. Con esta cuarta versión ratificamos que el esfuerzo y la dedicación de los emprendedores se ve demostrado en todo su talento para el desarrollo de la región. Seguiremos acompañándolos en el fortalecimiento de sus negocios a través de formación, asesoría técnica y escalabilidad para que puedan desarrollar nuevas habilidades”, puntualizó Alix Castro, directora de Capital Social de la compañía.