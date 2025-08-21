Durante la noche de este miércoles 20 de agosto se registró un accidente de tránsito a la altura de la Vía 40 que dejó como resultado un hombre muerto, esto luego de que una camioneta lo atropellara.

De acuerdo con el informe de las autoridades, aproximadamente a las 8:30 p. m., la víctima se encontraba caminando sobre la calzada donde ocurrió el siniestro, exactamente en la Vía 40 con calle 85.

En medio del recorrido, una camioneta marca Ford de placas GJZ-438 terminó embistiendo al hombre cuando iba caminando sobre la vía, al parecer, tras no percatarse de su presencia.

Tras ser embestido, el hombre quedó tendido en el duro pavimento, falleciendo en el lugar de los hechos debido a la potencia del impacto.

Hasta el momento las autoridades no han revelado la identidad del hoy occiso.

Jhony Olivares

Es importante mencionar que los uniformados que atendieron la emergencia sometieron al conductor a una prueba de alcoholemia, misma que dio como resultado negativo.

Según la Policía, la hipótesis del siniestro vial estaría ligada a una imprudencia del peatón, al transitar por una zona destinada al tránsito vehicular.

