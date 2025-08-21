Tras la contingencia presentada el pasado 20 de agosto, cuando una falla técnica en la flota antigua de Transmetro generó una disminución de buses articulados y retrasos en las diferentes estaciones de la ciudad, la operación del sistema masivo se encuentra operando con normalidad durante la mañana de este jueves.

De acuerdo con Transmetro, el trabajo articulado entre el operador 1 y el ente gestor permitió la normalización del servicio desde las horas de la tarde del día de ayer.

Según se pudo evidenciar en algunas estaciones de la ciudad ubicadas en la carrera 8 y 21, los usuarios del sistema permanecen sin ningún contratiempo a la espera de la llegada de sus respectivas rutas troncales.

Asimismo, se vio algunas rutas alimentadoras operando de manera óptima a través de la ciudad.

Por el momento tampoco se presentan reportes de fallas en el Portal de Soledad ni en los buses padrones.