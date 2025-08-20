Horas caóticas vivieron varios usuarios de Transmetro durante la mañana de este miércoles 20 de agosto debido a retrasos en la circulación de la flota en distintas estaciones, tales como la del Portal de Soledad.

Cortesía

De acuerdo con el pronunciamiento de Transmetro, esta situación se generó por una disminución de buses articulados en la operación frente a la jornada de ayer martes, ya que hubo “fallas técnicas” en la flota más antigua.

Lo anterior indicaría que la contigencia no está relacionado con la nueva ruta que habilitó la empresa en Malambo.

#Usuario | Conoce el horario de la ruta alimentadora A4-1 Malambo:



✅ Lunes a viernes: 4:30 a.m. - 8:00 p.m.

✅ Sábados: 4:30 a.m. - 7:00 p.m.



Domingos y festivos no opera.



👉También puedes abordar rutas de Trasalianco y hacer transbordo en el Portal de Soledad. pic.twitter.com/7DLKzIPta1 — Transmetrobaq (@transmetrobaq) August 18, 2025

Dicho esto, frente a los altos niveles de congestión, el sistema masivo dispuso de buses padrones adicionales para reforzar la troncal, en aras de atender los puntos de mayor demanda y garantizar la movilidad de nuestros usuarios.

Cortesía

Adicionalmente, anunciaron que están elaborando un informe correspondiente para dejar constancia de la situación y tomar las acciones necesarias.

“Agradecemos a nuestros usuarios su comprensión mientras atendemos la contingencia y trabajamos para normalizar la operación del Sistema”, expresó Transmetro en un comunicado.

