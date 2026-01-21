La Aeronáutica Civil informó este martes 20 de enero que el sistema de climatización del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, en Barranquilla, fue recuperado y funciona con normalidad, luego de una contingencia reportada desde el pasado 17 de enero que afectó la experiencia de los viajeros.

A través de su cuenta oficial en la red social X, la Aeronáutica Civil anunció la superación de la falla que venía afectando la climatización del aeropuerto Ernesto Cortissoz, una de las principales terminales aéreas del Caribe colombiano.

“Buenas noticias para los viajeros del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla. El sistema de climatización ya fue recuperado y opera con normalidad, garantizando una temperatura confortable en el terminal. Gracias a los usuarios por su paciencia”, indicó la entidad.

La contingencia había sido reportada oficialmente el pasado 17 de enero, cuando la Aerocivil advirtió que, debido a fallas técnicas, se registrarían temperaturas elevadas en algunos puntos del aeropuerto.

Quejas persistieron durante varios días

Pese a los trabajos adelantados, el 18 de enero usuarios del aeropuerto Ernesto Cortissoz continuaron manifestando inconformidad por la sensación térmica, especialmente en zonas de espera y áreas con alto flujo de pasajeros.

Durante recorridos realizados por medios locales, viajeros aseguraron que las mejoras no eran uniformes. “Desde que llegué no he sentido el aire acondicionado. El calor es demasiado fuerte”, expresó Camila Herrera. En la misma línea, Reinaldo Mercado afirmó que la situación no mostraba cambios significativos con el paso de las horas.

Otros pasajeros señalaron leves variaciones en la temperatura. “Afuera el calor es muy fuerte, y aquí adentro se siente un poco más fresco que antes, pero todavía no es suficiente”, comentó Ricardo de la Hoz.

¿Qué ocurrió con el sistema de climatización del aeropuerto de Barranquilla?

Ante las quejas, la Aeronáutica Civil reiteró que su equipo técnico se encontraba trabajando para resolver la contingencia en el sistema de climatización del aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz.

Federico González, jefe de Operaciones de la Aerocivil, explicó que el sistema no se limita únicamente al aire acondicionado y que las labores se desarrollaban de manera progresiva. “Informamos a nuestros usuarios que continuamos trabajando intensamente en el sistema de climatización. Las primeras mejoras ya son perceptibles y seguimos comprometidos con su bienestar”, señaló.

De acuerdo con lo informado previamente por la entidad, la problemática estaría completamente resuelta a más tardar el lunes 19 de enero, meta que finalmente se cumplió con el anuncio oficial de normalización.

No es la primera vez que se presenta este inconveniente

No es la primera vez que el aeropuerto Ernesto Cortissoz enfrenta fallas en su sistema de ventilación. En julio de 2025, la terminal completó más de tres días sin aire acondicionado, en medio de temperaturas que superaron los 32 grados.

En esa ocasión, viajeros manifestaron su inconformidad por la duración del daño, especialmente pasajeros provenientes de ciudades de clima frío, quienes aseguraron sentir un fuerte impacto físico al llegar a la terminal sin ventilación adecuada.