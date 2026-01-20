La Gobernación del Atlántico lideró la novena sesión del Comité para la Coordinación y Seguimiento Electoral, con el objetivo de seguir fortaleciendo las garantías, la transparencia y la seguridad del proceso electoral en el departamento.

La jornada contó con la participación de autoridades del orden nacional y local, organismos de control, fuerza pública y representantes de partidos políticos.

Durante la jornada se evaluaron los avances y compromisos asumidos en sesiones anteriores. De igual manera, se analizaron posibles riesgos electorales y se definieron acciones preventivas.

El delegado del registrador nacional en el Atlántico, Luis Felipe Cifuentes, explicó que en la sesión se abordaron los principales temas del calendario electoral y el avance de los procesos previos a la jornada de votación: “Estamos en la etapa de simulacro y designación de jurados de votación”, señaló.

Por su parte, de la Secretaría del Interior del Atlántico anunció que continuará reforzando la presencia institucional en el territorio mediante comisiones descentralizadas por subregiones.

El asesor jurídico de la Secretaría del Interior del Atlántico, Marco Balaguera indicó que esta estrategia busca llevar el seguimiento electoral directamente a los municipios.

“La primera comisión descentralizada se realizará el 30 de enero en Santo Tomás, con la convocatoria de todas las autoridades de la subregión y del departamento”, precisó.

En cuanto al calendario electoral, se recordó que el próximo 1 de febrero se realizarán elecciones atípicas en el municipio de Ponedera.

Posteriormente, el 8 de marzo se llevarán a cabo las elecciones al Congreso de la República, mientras que las elecciones presidenciales están previstas para el 31 de mayo y, en caso de segunda vuelta, para el 21 de junio.