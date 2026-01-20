El Concejo Distrital dio inicio formal a un periodo de sesiones extraordinarias, convocadas con el objetivo de fortalecer la gestión de la infraestructura pública y asegurar la adecuada prestación de servicios a los ciudadanos.

Estas reuniones, que se desarrollarán hasta el 28 de enero, fueron oficialmente instaladas por el presidente de la corporación, Mauricio Villafañez Jabba.

El propósito principal de este periodo extraordinario es el estudio y pronunciamiento sobre el Proyecto de Acuerdo que busca autorizar al alcalde Mayor del Distrito para realizar un aporte bajo condición a la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo S.A. E.S.P.

Durante la sesión, la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer exaltó también el Carnaval Gay de Barranquilla y el Atlántico como una expresión esencial de la identidad local.

El encuentro, encabezado por el director Jairo Polo Altamar y los reyes centrales Coryna Anaya y Kairo González, subrayó la importancia de esta festividad como un espacio de libertad y respeto que celebra la diversidad sin temor a la discriminación.

Durante la jornada, se destacó el profundo valor antropológico y ancestral de esta manifestación cultural.

La vocera Alexis Brunet Rodríguez enfatizó que el Carnaval no solo es una celebración festiva, sino un pilar en la salvaguarda de las tradiciones barranquilleras desde una perspectiva inclusiva, contribuyendo significativamente al tejido social y a la representación de la comunidad a nivel nacional e internacional.