El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, confirmó que este martes comenzó la remoción a la gran escala de la grama que hasta este domingo cumplió la función de campo de juego.

Mediante un trino en sus redes sociales, el mandatario distrital informó que: “Ya comenzamos a retirar la grama del Metropolitano”.

Como lo informó EL HERALDO, la gamilla será trasladada a parques, colegios y otros espacios públicos de la ciudad: “La trasladaremos a parques, colegios y espacios de la ciudad que la necesitan”, expresó el burgomaestre.

Eso quiere decir que la grama donde jugaron las grandes estrellas del Junior, la Selección Colombia y del fútbol sudamericano, pasará a estar al servicio de la comunidad y los niños y niñas de la ciudad.

— Alejandro Char (@AlejandroChar) January 20, 2026

En el video compartido por el alcalde se ve a gran número de agrónomos encargados del retiro de la grama, el cual se está realizando con el mayor cuidado posible, para preservar sus buenas condiciones.

Así mismo, el Alcalde comentó que “además, iniciamos con la demolición de camerinos, gran parte de las tribunas y las excavaciones”.

Char destacó el buen ritmo con el que iniciaron las obras: “Gracias al equipo que trabaja día y noche para cumplirle a los barranquilleros y demostrarle al mundo que aquí las cosas se hacen bien”.