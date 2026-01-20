El gobernador Eduardo Verano dio a conocer este martes un paquete de más de 400 obras para el departamento como parte de la apuesta por el desarrollo y transformación de los municipios desde este año 2026.

En ese sentido, mencionó que muchos de estos proyectos ya se están ejecutando en el territorio.

“La modernidad avanza por todo nuestro departamento, y esa transformación tenemos que llevarla a través de vías por todos los territorios que faltan por más desarrollo. Entonces tenemos un plan de más de 150 kilómetros de nuevas vías como las que ya estamos haciendo la doble calzada de Juan Mina, la sexta entrada hacia Malambo, la circunvalar norte de Baranoa, la vía Salgar-Usiacurí, entre otras, que traerán conectividad y desarrollo agroindustrial a nuestro departamento”, declaró.

En esa misma línea, el mandatario se refirió a los sistemas de acueducto y alcantarillado que avanzan en el departamento.

“Tenemos un plan que es alcanzar en estos dos años un 100% de cobertura de agua en todo el territorio y 85% de acueducto en los municipios. Por tal motivo, estamos trabajando en la optimización del acueducto de Galapa, y la culminación del acueducto de Pital de Megua, Baranoa, así como el alcantarillado de Palmar de Varela, Candelaria y el corregimiento de Villa Rosa, en Repelón”, comentó.

Por otro lado, Cecilia Arango, secretaria de Planeación Departamental, fue enfática en el posicionamiento que ha venido alcanzando el Atlántico a nivel nacional.

“Somos líderes en los rankings de Colombia. Ocupamos el primer puesto en el Índice de Ciudades Modernas, según el Departamento Nacional de Planeación. A su vez, somos el primer departamento en el Índice de Internacionalización, y terceros en lo que respecta a infraestructura en vías, acueductos y en salud”, dijo.

Arango también mencionó que: “el departamento redujo su pobreza multidimensional de un 12% a un 9,5%. Lo anterior lo logramos fortaleciendo la economía local y con los programas dirigidos a personas vulnerables.

Puso de presente entonces: “nuestros municipios crecieron un 25,9% en ingresos tributarios, una cifra por encima del promedio nacional. Mientras tanto, el impuesto de industria y comercio aumentó en 40% por la reactivación económica

Otros indicadores

La administración departamental presentó el éxito de su modelo de salud con enfoque preventivo y sin barreras como uno de los logros a mantener en este 2026.

Según los reportes de las autoridades, se hizo una inversión récord de más de $50 mil para la salud pública, con un énfasis en la prevención en salud mental, seguridad alimentaria y enfermedades crónicas.

Además, la inversión en la red hospitalaria, salud digital, y en modelos rurales tuvo un impacto en más de 1.5 millones de atlanticenses

Otro de los ejes claves para el departamento fue la seguridad integral. El Plan de la administración tuvo como objetivo principal la inversión de casi un billón de pesos para fortalecer la fuerza pública con movilidad, infraestructura y tecnología.