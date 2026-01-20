La Dirección General Marítima (Dimar) informó que, por la interacción de varios fenómenos, se están generando fuertes vientos en el Atlántico. Según la entidad, las brisas tienen velocidades entre 46 y 55 kilómetros por hora en el norte del Caribe colombiano, así como alturas de olas significativas, que oscilan entre 2.2 y 3.0 metros de altura.

Le puede interesar: Alcalde entregó el nuevo CAI La Alboraya, para beneficio de tres barrios del suroriente de Barranquilla

De esta forma, recomendaron extremar medidas de seguridad en el desarrollo de actividades marítimas y portuarias. Asimismo, sugirieron a los turistas y usuarios de las playas de la región Caribe, particularmente en el departamento del Atlántico, mantenerse atentos a todas las observaciones de seguridad de las autoridades locales como Guardacostas de la Armada de Colombia, Salvavidas, Cruz Roja y Defensa Civil.

La Dimar indicó que, en caso de que apliquen restricciones, estarán informándose por parte de las autoridades competentes.

“En caso de ser necesario aplicar algunas restricciones, estas serán anunciadas por parte de la Autoridad Marítima Colombiana en caso de presentarse alteraciones en la meteorología”, expresaron en el comunicado.

Además: Conectividad y saneamiento básico, las apuestas para el Atlántico en el 2026

Y añadieron: “se recomienda verificar con la Estación de Control de Tráfico Marítimo y Fluvial o a través de los canales oficiales, las condiciones predominantes en el momento de la maniobra, zarpe, atraque o durante la navegación y acatar las recomendaciones que se emiten desde la Dimar”.