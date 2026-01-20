El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, entregó a la comunidad el nuevo CAI La Alboraya, proyecto hace parte de las acciones del Distrito para fortalecer la seguridad ciudadana en el suroriente de Barranquilla.

El mandatario recalcó la importancia de esta obra, la cual tuvo una inversión superior a los novecientos millones de pesos, construido rápidamente, en 120 días, según la cuenta oficial de la Alcaldía.

El CAI La Alboraya es una edificación blindada de un piso con un área de 50 metros cuadrados, que incluye garita, cocineta, vestidor, baño y depósito.

“Con el nuevo CAI Alboraya seguimos fortaleciendo la seguridad de los barranquilleros. Con una inversión de $925 millones de los impuestos de nuestra gente, este nuevo CAI contará con 21 agentes de manera permanente y todo el acompañamiento de la Fuerza Pública, con las herramientas necesarias para brindar una atención cercana y efectiva a barrios como La Alboraya, Las Palmas y El Campito”, detalló el mandatario.

El mandatario aseguró que ahora tendrán mayor seguridad: “Es un placer verlos y qué bueno traer esta noticia a este sector, esta comunidad lo estaba pidiendo hace muchos años y bueno, aquí está la platica de los barranquilleros. Aquí va a haber mucha más presencia policial, aquí vamos a tener todo el acompañamiento, pero todos tenemos una responsabilidad. Todos tenemos una responsabilidad muy grande con esta ciudad, con esta Barranquilla hermosa, yo estoy seguro que si todos nos ponemos la 10, esta ciudad la convertimos en el sitio más seguro de toda Colombia”.

Elvira Sarmiento, rectora de la Institución Educativa Distrital -IED- Castillo de La Alboraya, aseguró que este CAI no solo le brindará seguridad a las personas de los barrios sino también a la comunidad estudiantil: “Estoy muy contenta por los niños. Son más de 1.250 estudiantes, padres de familia, que llegan al colegio y que habían sido víctimas de robos. Entonces, eso nos da tranquilidad a nosotros, por los pequeños y por los jóvenes del bachillerato, para que realmente haya más seguridad en este sector y nos sintamos tranquilos. Quiero agradecerle al alcalde porque cumple lo que promete, en poco tiempo fue una realidad el CAI, que se necesitaba acá”.