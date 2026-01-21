En el año en que conmemora seis décadas de trayectoria, la Universidad del Norte otorgó 241 becas institucionales a estudiantes de diferentes departamentos del país, como parte de su compromiso histórico con la excelencia académica, la inclusión social y la formación integral.

La convocatoria despertó un alto interés, con cerca de 1.800 aspirantes, de los cuales fue seleccionado un grupo reducido tras un proceso competitivo. Del total de beneficiarios, el 52 % son mujeres y el 48 % hombres, mientras que el 78 % pertenece a los estratos 1, 2 y 3, lo que reafirma el enfoque social del programa.

Durante la ceremonia, el rector Adolfo Meisel recordó que la universidad nació con una visión clara de calidad académica, inclusión y arraigo regional. Señaló que formar profesionales no se limita a las aulas, sino que implica una experiencia integral que incluye el deporte, la cultura, el liderazgo y la formación ética. “De nada sirve formar excelentes profesionales si no están guiados por valores como la rectitud, la transparencia y la responsabilidad”, expresó.

Las áreas con mayor demanda entre los becarios corresponden a la división de Ingenierías, seguida por las ciencias de la salud, Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales, así como la Escuela de Negocios, reflejando la diversidad académica de la institución.

Historias que transforman vidas

Durante el evento, los becarios compartieron testimonios que evidencian el impacto del programa. Camilo Andrés Cruz González, beneficiario proveniente del Tolima, aseguró que la beca representa el cumplimiento de una meta personal y familiar. “Mi sueño era que mi mamá no tuviera que pagar ni un solo peso para que yo pudiera estudiar. Hoy ese sueño se está cumpliendo en una universidad de excelencia”, afirmó. Camilo iniciará estudios en Ciencia de Datos, área que, según dijo, ha cultivado desde temprana edad.

Por su parte, Alejandro Gómez, egresado del Nuevo Colegio del Prado, destacó el respaldo de los donantes que hacen posible el programa. “Todos los sacrificios que hice durante el colegio valieron la pena. Esta beca es una oportunidad para construir un mejor futuro y demuestra que hay personas que creen en nosotros”, señaló.

La jornada también contó con la intervención de una estudiante becaria de Comunicación Social y Periodismo, quien resaltó que el apoyo recibido va más allá de lo económico. “Ser becario es un mensaje que dice ‘creemos en ti’. Es una responsabilidad que asumimos con esfuerzo, gratitud y compromiso”, expresó Lucia Therán, al invitar a los nuevos estudiantes a aprovechar cada espacio que ofrece la universidad.

El programa institucional de becas de la Universidad del Norte cuenta con más de 25 años de trayectoria y se financia principalmente con recursos propios, excedentes de operación y aportes de aliados y donantes externos. A lo largo de su historia, ha sido una de las principales herramientas de la institución para transformar vidas y ampliar el acceso a la educación superior en el Caribe colombiano.

