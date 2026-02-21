El crecimiento urbanístico de Barranquilla es innegable y así queda constatado con la más reciente actualización catastral hecha por el Distrito, en la cual se registraron un total de 457.652 predios, entre urbanos y rurales, que corresponden a más de 48 millones de metros cuadrados construidos.

Lea: Autoridades ofrecen recompensa de hasta $558 millones por información sobre cabecillas de ‘los Costeños’, ‘Pepes’ y Clan del Golfo

Según la información que dio a conocer la Administración distrital, la ciudad tiene un valor catastral estimado en $126 billones.

Cabe recordar que en 2022, el mismo valor se tasaba en $62,2 billones, registrando un incremento de 6,8 billones de pesos frente a 2021.

De acuerdo con los resultados del más reciente estudio de actualización catastral, más de la mitad de los predios corresponden a propiedad horizontal, lo que evidencia nuevas formas de habitar y crecer en altura. En ese sentido, 8 de cada 10 predios tienen uso residencial, reafirmando a Barranquilla como una ciudad para vivir.

Lea: Transmetro estrena nueva funcionalidad: tarjeta podrá recargarse desde la aplicación Commodo

Para la Administración distrital, estas cifras reflejan que esta es una ciudad “mayoritariamente residencial, densamente urbana y en constante transformación” .

El Distrito también resaltó que cerca del 60 % de los predios de la ciudad se encuentran en las localidades Riomar y Suroccidente. Además, aseguró que el aumento en el valor catastral en Suroriente y Suroccidente “refleja el impacto de las inversiones impulsadas por el alcalde Alejandro Char en obras como parques y vías”.

Para Pamela Mayorga, gerente de Gestión Catastral del Distrito, “la información catastral se ha convertido en un activo estratégico para la ciudad. Hoy contamos con un catastro vivo, que evoluciona con Barranquilla y permite tomar decisiones con evidencia”.

Gestión catastral

Durante el año 2025, a través de la Gerencia de Gestión Catastral, se tramitaron más de 12.500 solicitudes, logrando además una reducción del 50 % en los tiempos de respuesta.

Este avance ha sido posible, de acuerdo con el Distrito, debido al fortalecimiento técnico y digital de la operación, lo que permitió una atención más ágil, cercana y transparente para los ciudadanos.

Lea: Puente sur–norte del intercambiador vial en Alameda del Río, en fase final de construcción

En ese sentido, la modernización de procesos ha convertido al catastro distrital en una de las herramientas más sólidas del país para reflejar el crecimiento real del territorio.

En articulación con la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), también se realizaron más de 32.000 cambios de titular de predios, garantizando coherencia entre la información registral y catastral, lo que brinda mayor seguridad jurídica a los propietarios.

El uso de tecnología geoespacial, drones e imágenes satelitales permitió identificar 1.250 nuevas unidades de construcción y hacer seguimiento al crecimiento físico de la ciudad. Además, mediante la herramienta ‘Actualiza tu predio’, más de 200 ciudadanos participaron activamente reportando información para mantener actualizada la base catastral.