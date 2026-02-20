Avanzan a buen ritmo los trabajos del puente sur–norte del intercambiador vial en la avenida Circunvalar, a la altura de Alameda del Río, una obra que busca mejorar la movilidad en ese sector de Barranquilla y reducir los tiempos de desplazamiento.

A través de su cuenta en X, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, aseguró que el proyecto se encuentra en su etapa final. “Muy pronto Barranquilla recibirá el puente sur–norte del intercambiador vial de la Circunvalar. Ya estamos en las fases finales del segundo puente de esta megaobra que transformará la movilidad en este sector. Queremos que nuestra gente llegue más rápido a su destino y tenga más tiempo para compartir con sus familias. Así se construyen las obras en Barranquilla: se hacen bien, se terminan a tiempo y le cumplen a la gente. ¡Sí se puede!”, señaló.

Leer más: EDA abre inscripciones para el periodo 2026-01 para los nuevos artistas y creativos de Barranquilla

El mandatario destacó que la construcción de los dos puentes se ha realizado en menos de año y medio y calificó la obra como un hito para la ciudad. “Esta es una obra, es un hito muy grande para Barranquilla. En menos de año y medio, prácticamente, hemos hecho dos puentes gigantes e importantes para mejorar la movilidad de nuestra ciudad en este sector que era un trauma”, manifestó.

Asimismo, señaló que la infraestructura permitirá a los ciudadanos optimizar su tiempo. “Esto es darles a los barranquilleros más tiempo de vida. Estas obras permiten que la gente llegue más rápido a su casa. La gente se aguantaba aquí una hora para poder llegar”, afirmó.

Muy pronto Barranquilla recibirá el puente sur–norte del intercambiador vial de la Circunvalar. 🙌🏼



Ya estamos en las fases finales del segundo puente de esta megaobra que transformará la movilidad en este sector. Queremos que nuestra gente llegue más rápido a su destino y tenga… pic.twitter.com/Ufngx0K0tr — Alejandro Char (@AlejandroChar) February 20, 2026

Detalles del proyecto

En el puente de sentido sur–norte se han construido 25 pilotes, las columnas de los apoyos del 1 al 5 con sus respectivas vigas cabezales, 16 vigas postensadas y 32 vigas transversales.

Actualmente, el tablero ya está construido junto con sus barandas de seguridad. En esta etapa se adelantan los trabajos de las aproximaciones y la instalación de barreras tipo New Jersey en el aproche, estructura de transición o empalme.

De manera complementaria, el proyecto ha incluido la subterranización de redes de media tensión, la construcción de redes de alcantarillado y la conformación de la glorieta y el urbanismo en la zona de influencia.

Con la entrega de esta estructura, la Administración distrital proyecta mejorar la circulación vehicular en uno de los corredores estratégicos del norte de la ciudad.

Leer más: Anuncian cierre vial parcial en horario nocturno en tramo de la calzada sur- norte de la Circunvalar