La Alcaldía de Barranquilla anunció la apertura oficial de inscripciones para el periodo 2026-01 de la Escuela Distrital de Arte y Tradiciones Populares, EDA, a través de la Secretaría de Cultura y Patrimonio y del Sistema de Formación Artístico y Cultural.

El alcalde Alejandro Char invitó a los jóvenes artistas y creativos de la ciudad a postularse. “¡La EDA abre sus inscripciones para los nuevos artistas y creativos barranquilleros! Esta es la oportunidad para que puedas inscribirte y ser parte de uno de nuestros 12 programas artísticos, como danza, música, pintura, artes escénicas, audiovisuales y más”, afirmó.

La convocatoria está dirigida a jóvenes desde los 14 años que hayan aprobado noveno grado, presenten su documento de identidad y cuenten con disponibilidad para asistir a clases en jornada diurna. La oferta académica contempla 12 programas técnicos laborales en áreas como danza, música, pintura, artes escénicas, producción audiovisual, Carnaval y oficios artesanales.

El nuevo ciclo académico se desarrollará en la Fábrica de Cultura, espacio dotado con estudios de grabación musical, salas de captura de movimiento para animación y videojuegos, y áreas especializadas en producción audiovisual y efectos digitales. Según la administración distrital, estos recursos buscan fortalecer una formación que combine tradición e innovación.

La apertura de esta convocatoria se enmarca en la apuesta del Distrito por la formación artística como herramienta de transformación social. Asimismo, la Alcaldía destacó que Barranquilla fue reconocida como Mejor Destino Creativo del Mundo en los Creative Tourism Awards, distinción que resalta el desarrollo creativo de la ciudad.

Los interesados podrán realizar el proceso de preinscripción a través del enlace oficial habilitado por la institución, diligenciando correctamente sus datos y verificando el correo electrónico registrado para el seguimiento del proceso.

