Desde este viernes 20 de febrero, y hasta el próximo 6 de marzo, la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial implementará un cierre vial nocturno parcial y temporal en la calzada sur–norte de la avenida Circunvalar, a la altura del intercambiador de la carrera 43, en el tramo comprendido entre Alameda del Río y la subestación Transelca. La medida se aplicará en el horario de 9:30 de la noche a 4:30 de la mañana.

La intervención hace parte de los trabajos de fresado y pavimentación que se adelantan en los empalmes con el puente vehicular del sector, labores necesarias para garantizar una adecuada conexión de la estructura y mejorar las condiciones de movilidad y seguridad en esta importante arteria vial de la ciudad.

De acuerdo con la programación establecida, las obras se ejecutarán por medias calzadas, lo que permitirá mantener habilitado al menos un carril para la circulación vehicular en sentido sur–norte.

En caso de requerirse el cierre total momentáneo de la calzada en ese sentido, los conductores podrán continuar su recorrido utilizando un carril disponible sobre la calzada adyacente a la Circunvalar, en dirección hacia la zona de Miramar.

En los puntos intervenidos habrá auxiliares de tránsito debidamente identificado, quienes orientarán a conductores y peatones sobre las maniobras de circulación y las rutas de desvío dispuestas. Asimismo, la zona contará con señalización preventiva y reglamentaria, así como con los elementos de seguridad necesarios para minimizar riesgos durante la ejecución de los trabajos.

Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para que programe sus desplazamientos con anticipación, respete los límites de velocidad establecidos y atienda las indicaciones del personal en la vía, con el fin de evitar contratiempos y contribuir al desarrollo seguro de la obra.

Es importante precisar que el alcalde Alejandro Char ha reiterado en múltiples ocasiones que se realizan labores constantes para mejorar la movilidad y accesibilidad de las cinco localidades de la ciudad.