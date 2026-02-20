En aras de innovar y mejorar el servicio, la empresa Transmetro, el sistema de transporte urbano de Barranquilla, anunció que ha habilitado una nueva opción digital para sus usuarios: las recargas virtuales de la Tarjeta Transmetro a través de la aplicación móvil Commodo.

Con este avance, se permitirá a los usuarios recargar sus tarjetas de manera rápida, segura y sin la necesidad de hacer largas filas.

La nueva funcionalidad, disponible desde ya, tiene el propósito de que, con solo unos clics en su teléfono móvil, los usuarios puedan recargar su saldo de manera remota, desde cualquier lugar, optimizando tiempos y evitando la espera en las taquillas.

“Seguimos innovando para mejorar la experiencia de los barranquilleros. Esta integración con Commodo permite a los usuarios una recarga más ágil, cómoda y eficiente, facilitando la movilidad y alineándonos con la visión del alcalde Alejandro Char de modernizar la ciudad,” afirmó Liliana Rosales Domínguez, gerente de Transmetro.

A su turno, Efrain Ardila, CEO de Commodo, agregó: “Para Commodo, es un honor ser parte de esta evolución en el transporte de Barranquilla. Nuestra colaboración con Transmetro no solo refleja el crecimiento de la tecnología en la ciudad, sino también nuestro compromiso por brindar soluciones digitales que mejoren la vida de los ciudadanos, haciéndola más fácil y accesible”.

¿Cómo realizar una recarga a través de Commodo?

El proceso puede hacerse en minutos:

Descargar la app Commodo (disponible en Android e iOS). Asociar la tarjeta personalizada de Transmetro a la cuenta Commodo. Seleccionar la opción “Transmetro” en la app. Elegir el monto de recarga y confirmar la transacción. Pagar a través de Nequi o el saldo disponible en Commodo.

El saldo se reflejará de inmediato en la aplicación, y solo necesitará validar tu tarjeta en los puntos de lectura (taquillas, estaciones o buses) para que el saldo se active.

Condiciones a tener en cuenta: