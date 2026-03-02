La Alcaldía de Baranoa informó que la intervención en el plan de mitigación y control del arroyo Santander, en el corregimiento de Campeche, ya registra un avance del 44 %, tras la más reciente inspección adelantada por las autoridades del municipio.

El alcalde Edinson Palma señaló que la obra, la cual cuenta con presupuesto de la Gobernación del Atlántico, con un aporte económico de 3.354 millones de pesos, estará lista en los próximos meses y “representará una solución definitiva para los habitantes de este sector, que durante más de 40 años han sufrido inundaciones en época de lluvia”.

La intervención contempla 415 metros lineales de canalización en concreto reforzado, distribuidos entre las calles 6 y 7, y las carreras 14 y 15.

Es de anotar que dicho arroyo atraviesa el sector sur del corregimiento, específicamente el Barrio Santander, de donde toma su nombre, y parte de la Calle Central, lo que facilita la formación de escorrentías rápidas durante la temporada de lluvias, convirtiendo a este arroyo en una amenaza histórica para las viviendas cercanas.

En ese sentido, el alcalde Palma agregó que “estamos avanzando hacia la seguridad territorial porque queremos que los habitantes del barrio Santander vivan con tranquilidad, especialmente en la temporada invernal, cuando muchas familias perdían sus bienes materiales”.

Actualmente, las labores se centran en la adecuación del terreno, la instalación de los filtros laterales y la construcción de los muros y las losas del fondo del canal.

Paralelamente, se procede al relleno de los laterales para prevenir derrumbes y la socavación de los taludes. Una vez concluidos estos trabajos, se fabricará la losa superior (tapa).

De acuerdo con el cronograma, la obra estaría finalizando entre finales de abril y principios de mayo, antes del inicio de la temporada invernal, la cual pondrá a prueba la obra realizada.