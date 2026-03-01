La Alcaldía de Barranquilla informó que a partir de este lunes 2 de marzo se pondrá en marcha un laboratorio vial en el sector de Villa Carolina y El Limoncito, como parte de un estudio de medidas de gestión de tránsito orientadas a mejorar el flujo vehicular y la movilidad en esta zona de la ciudad y su área de influencia.

La iniciativa contempla cambios en el sentido de circulación de importantes vías del sector. La calle 87, entre carreras 65 y 75A, pasará de doble sentido a único sentido sur-norte, es decir, desde Villa Carolina hacia la Vía 40. Por su parte, la calle 88, entre carreras 65 y 75A, cambiará de doble sentido a único sentido norte-sur, en dirección desde la Vía 40 hacia Villa Carolina.

Durante la implementación de estas medidas, unidades de la Policía de Tránsito y orientadores de movilidad estarán ubicados en puntos estratégicos para guiar a los conductores y peatones, con el objetivo de prevenir accidentes y garantizar una adaptación segura a los nuevos cambios viales.

Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para conducir con atención y respetar las señales de tránsito. Recomiendan mantener la paciencia mientras los conductores se acostumbran a la nueva señalización, respetar los límites de velocidad, no invadir el carril contrario y evitar bloquear las intersecciones. Asimismo, invitan a quienes habitan, trabajan o circulan por el sector a apoyar la medida atendiendo las indicaciones de los agentes de tránsito.

“Desde la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial trabajamos diariamente para implementar soluciones que prioricen la seguridad vial y el bienestar de los ciudadanos, convencidos de que el cambio es posible cuando actuamos de manera conjunta”, expresó Yaciris Cantillo Romero, secretaria distrital de Tránsito y Seguridad Vial.