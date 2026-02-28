La empresa Afinia informa a todos los clientes que se encuentran en la fecha límite de pago que se activó el proceso de suspensión del servicio para los usuarios que presentan mora y no han cancelado su factura de energía dentro de los plazos establecidos.

El pago oportuno es fundamental para garantizar la continuidad del servicio, evitar recargos y contribuir a la sostenibilidad del sistema eléctrico en el territorio. Cumplir con las fechas establecidas permite mantener la operación adecuada y asegurar la prestación del servicio a miles de hogares y comercios.

La compañía reitera que, antes de que se haga efectiva la suspensión, los usuarios pueden acercarse a los puntos de atención o comunicarse a través de los canales oficiales para conocer las opciones de financiación y acuerdos de pago disponibles, diseñados para facilitar la normalización de sus obligaciones.

Afinia mantiene su compromiso con la prestación de un servicio confiable y continuo, pero también con el cumplimiento de las condiciones contractuales que hacen posible seguir llevando energía a las comunidades del Caribe.

Con el fin de garantizar el pago seguro de las facturas, los usuarios pueden realizar sus transacciones a través de la página web y el botón PSE (https://caribemar.facture.co/), la aplicación Afiniapp, el chat de WhatsApp Alix, billeteras virtuales como Nequi y Daviplata, así como en puntos físicos como Efecty, Supergiros y corresponsales bancarios.

A través de estos pagos se ratifica el compromiso y la voluntad de los usuarios con el sistema de energía. El dinero recaudado se reinvierte en el fortalecimiento de la infraestructura eléctrica, permitiendo ofrecer un servicio con mejores estándares de calidad.