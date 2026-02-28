La Gobernación del Atlántico realiza este sábado 28 de febrero la Primera Jornada Departamental de Vacunación de 2026, una estrategia que se desarrolla de manera simultánea en hospitales, puestos de salud y más de 100 puntos intramurales y extramurales distribuidos en los 22 municipios del departamento.

El evento central tiene lugar en el municipio de Campo de la Cruz, desde donde las autoridades reiteran su compromiso con el fortalecimiento de la salud pública y el aumento de las coberturas de inmunización.

La jornada, liderada por la Secretaría de Salud del Atlántico a través del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), ofrece biológicos gratuitos contra 30 enfermedades prevenibles. Entre las novedades se destaca la aplicación de la dosis única contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) y la continuidad del piloto de vacunación contra el dengue en el municipio de Malambo, dirigido a niños y niñas de 9 años.

Teresita Mastrodomenico Medina, coordinadora del PAI en el departamento, hace llamado a padres, madres y cuidadores para que aprovechen la disponibilidad de las vacunas en todas las Empresas Sociales del Estado (ESE).

Según explica, estas acciones son fundamentales para cerrar brechas históricas en los indicadores de cobertura, especialmente en municipios de categorías 5 y 6, donde se ha dispuesto un despliegue especial con brigadas extramurales e incluso visitas casa a casa.

La estrategia prioriza a niños menores de 6 años para completar sus esquemas regulares; a niños, niñas y adolescentes entre los 9 y 17 años, con énfasis en la vacuna contra el VPH; a mujeres gestantes, quienes deben recibir la dosis contra el virus sincitial respiratorio (VSR) para proteger a sus recién nacidos de enfermedades respiratorias graves; así como a adultos mayores y personas con comorbilidades, priorizados para la vacuna contra la influenza. También se convoca a la población de 1 a 59 años susceptible a fiebre amarilla.

La logística contempla 100 puntos de vacunación estratégicamente ubicados en zonas urbanas y rurales, incluyendo hospitales de primer nivel y brigadas en corregimientos y veredas apartadas. La Subsecretaría de Salud Pública coordinó la entrega oportuna de los biológicos para garantizar su disponibilidad en todos los municipios del departamento.

Desde la administración departamental se reitera que la vacunación es la estrategia más costo-efectiva para prevenir enfermedades graves como hepatitis A y B, meningitis tuberculosa, difteria, tétanos, tosferina, sarampión, rubeola, varicela, neumonía y poliomielitis, así como distintos tipos de cáncer asociados al VPH y complicaciones respiratorias en recién nacidos.

Con esta jornada, el Atlántico se suma a la estrategia nacional de intensificación de la vacunación y reafirma su compromiso con el bienestar colectivo, invitando a toda la ciudadanía a acudir al punto más cercano para completar los esquemas de protección y garantizar una comunidad más sana y protegida.