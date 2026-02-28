Durante las últimas semanas, la Alcaldía de Barranquilla ha reiterado formalmente su disposición de asumir el control y operación del aeropuerto Ernesto Cortissoz.

En este contexto, el gobernador Eduardo Verano anunció el respaldo y la determinación de unirse con el Distrito en la tarea de mejorar la terminal aérea de Barranquilla.

"Estamos listos para unirnos con @AlejandroChar y sacar adelante el Aeropuerto Ernesto Cortissoz. Ya es hora de llevarlo a la altura de la gran transformación que viven el Atlántico y su capital", expresó el mandatario.

Y aseveró que “la llegada de visitantes a nuestro territorio debe ser tan digna como lo que hoy somos”.

Puso de presente que Barranquilla y el Atlántico ya se consolidan como uno de los destinos turísticos más atractivos del país. Y que, si se quiere seguir atrayendo más turismo, inversión y negocios, el Cortissoz debe estar a la altura.

“Para atraer más turismo, inversión y negocios, el Cortissoz debe ser un símbolo de bienvenida, eficiencia y comodidad. Juntos podemos hacer del Aeropuerto Ernesto Cortissoz un motivo de orgullo y no de vergüenza”, enfatizó.

A la espera de una respuesta del Gobierno

El alcalde Alejandro Char anotó el pasado viernes en que siguen a la espera de una respuesta del Gobierno nacional sobre la propuesta de asumir la operación del aeropuerto Ernesto Cortissoz.

En medio del acto de entrega a la Institución Universitaria de Barranquilla de $15 mil millones para el desarrollo de obras, Char manifestó que están a la espera de que el Gobierno proceda “a hacer entrega a la ciudad” del aeropuerto.

“El aeropuerto no se parece a Barranquilla. Todo el que entra a Barranquilla y dice esto no se parece a la ciudad”, señaló.

El alcalde hizo una crítica directa a la forma en que no han podido cumplir con las obras de modernización de la terminal aérea que ya llevan varios años.

“Los ministros del Gobierno nacional no lo hacen bien. No de ahora. Hace muchos años atrás. Lo hacen muy mal. Y hacen pasar un muy mal rato a nuestra gente que viene a visitar a Barranquilla. Aquellos que vienen al malecón, que vienen al carnaval, a ver su selección. Llegan al aeropuerto de Barranquilla y dicen esto que horrible es”, recriminó.