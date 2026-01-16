A través de un comunicado, la Policía Metropolitana de Barranquilla, en coordinación con la Alcaldía Distrital, informó que implementaron un robusto dispositivo de seguridad para la Lectura del Bando, evento que marca el inicio oficial de la temporada precarnavalera y que se realizará este sábado en el estadio Romelio Martínez.

Para este evento se contará con un componente humano de 600 hombres y mujeres policías, quienes estarán desplegados antes, durante y después del espectáculo, con el fin de garantizar la tranquilidad y el disfrute seguro de propios y visitantes.

Al respecto, el brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, aseguró que “hemos dispuesto todas nuestras capacidades humanas, tecnológicas y operativas para garantizar que la Lectura del Bando se desarrolle en completa normalidad. Invitamos a la ciudadanía a disfrutar esta fiesta con alegría y responsabilidad, acatando las recomendaciones de las autoridades y promoviendo una convivencia segura”.

El plan de seguridad contempla el apoyo de sistemas aéreos remotamente tripulados (drones), que permitirán la vigilancia permanente del escenario y sus alrededores, así como el monitoreo del tráfico vehicular, teniendo en cuenta los cierres viales programados. De igual manera, la Seccional de Tránsito y Transporte efectuara controles vehiculares en los alrededores para garantizar una movilidad segura.

Asimismo, en los filtros de ingreso, realizarán registros y controles estrictos con el objetivo de evitar el ingreso de armas de fuego, estupefacientes, boletas falsas y menores de edad, contribuyendo así a un ambiente seguro para todos los asistentes.

La Policía indicó que todo el dispositivo de seguridad será monitoreado desde un Puesto de Mando Unificado (PMU), que se instalará a partir de las 3:00 de la tarde, con la participación de autoridades distritales, organismos de socorro y organizadores del evento, lo que permitirá una reacción oportuna ante cualquier eventualidad.

Por otro lado, la Policía Metropolitana de Barranquilla aseveró que fortalecerán la presencia policial en sectores comerciales y zonas de alta afluencia; se mantendrá el servicio de drones en zonas priorizadas, y continuarán las Caravanas por la Vida en las distintas localidades del Distrito.

Finalmente, la institución hizo un llamado a la ciudadanía para no excederse en el consumo de licor, llegar temprano al estadio, portar la boleta a la mano, mantenerse hidratado, actuar con tolerancia y respeto, reportar cualquier actividad sospechosa, no conducir bajo los efectos del alcohol y preferir el uso de transporte público, recordando que no habrá parqueaderos habilitados en los alrededores del escenario.