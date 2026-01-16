La Alcaldía de Barranquilla informó que ya está lista para vivir el Carnaval 2026. Desde este fin de semana, el Distrito pone en marcha toda su capacidad logística, operativa y de seguridad para que barranquilleros y visitantes disfruten de la fiesta con convivencia, goce sano y orden los eventos de precarnaval.

“Los barranquilleros más que nunca tenemos que darle ejemplo a Colombia de paz, de cultura, y de progreso, porque en Barranquilla sí se puede, y vamos a disfrutar este Carnaval como disfrutamos la estrella 11 del Junior, en paz y con alegría. Haremos la mejor fiesta, la más linda de Colombia. Que viva nuestro Carnaval y nuestra tradición”, apuntó el alcalde Alejandro Char.

Le puede interesar: Desde el 19 de enero, el pasaje del transporte público sube $400 pesos en Barranquilla y su área metropolitana

Cabe resaltar que uno de los primeros eventos masivos es la Lectura del Bando, el cual se llevará a cabo el sábado 17 de enero en el estadio Romelio Martínez. Con la disposición de 11.000 boletas gratuitas, por parte del Distrito, el llamado es a que los asistentes al evento gocen del show y sean portadores y contagiadores del goce sano.

El jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia del Distrito, Yesid Turbay, explicó cómo se ha venido construyendo la logística para los eventos: “Bajo el liderazgo y motivación de nuestro alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, hemos venido trabajando de una manera incansable. Se acaba un Carnaval y procedemos a trabajar sobre lo construido, este es el resultado de perfeccionar lo que hemos venido haciendo. Este bando tiene más de 5 reuniones de articulación en los comités de seguimiento, un consejo de seguridad que realizamos con miras a revisar lo que era el Bando y estos primeros eventos que comenzaron con el partido del Junior, la entrega de boletería hoy, el Bando mañana y por supuesto el partido del Junior- Tolima el día domingo”.

Cortesía

El funcionario agregó que “aquí estamos trabajando 24 horas, tenemos preparado un evento muy especial para que nuestra ciudadanía disfrute desde el mismo momento del ingreso donde contamos con tres anillos de seguridad que nos van a permitir tener el mejor de los operativos, desde el primer momento la gente va a tener que estar con su boleta en la mano para poder ir pasando lo del tercero al segundo y al primer anillo”.

Para este evento, la Policía contará con 600 uniformados en los tres anillos de seguridad dispuestos, además de un acompañamiento en la parte externa del escenario. Asimismo, el plan de acompañamiento logístico de salud contempla 100 socorristas de la Cruz Roja, para primeros auxilios; 4 ambulancias, 3 de atención básica y 1 medicalizada; 1 Módulo de Estabilización y Clasificación de Pacientes-MEC y 12 brigadistas contraincendios.

Por otro lado, el evento contará con un aforo de 18.000 personas y tendrá un Puesto de Mando Unificado que se instalará a las 3:00 de la tarde, posterior a una visita de verificación de recursos humanos y logísticos en el estadio. La apertura de puertas será a las 4:00 de la tarde.

Durante la Lectura del Bando, la Alcaldía, por medio de la Secretaría de Salud, estará ofreciendo información preventiva sobre las infecciones de transmisión sexual-ITS, y la entrega de más de 25.000 preservativos a los asistentes.

Cierres viales

Asimismo, la Alcaldía anunció cierres viales para este viernes y sábado. Desde las 11:00 de la noche del viernes 16 de enero, se realizarán controles de espacio público en los alrededores del estadio y algunos cierres de vías con el objetivo de garantizar la seguridad de los asistentes y una adecuada circulación vehicular en el sector.

De esta manera, la medida regirá en la carrera 44 entre calles 72 y 74 el viernes 16 de enero a las 11 de la noche, y el sábado 17 de enero, desde las 11:00 a.m., en la calle 74 entre carreras 43 y 46; en la carrera 44 entre calles 74 y 75, y en la carrera 45 entre calles 74 y 75.

Adicionalmente, se implementará control de acceso en la intersección de la calle 74 con carrera 44. Por otra parte, como medida alternativa para facilitar la movilidad, se implementará de manera temporal un cambio a único sentido vial el sábado 17 de enero, entre las 11:00 a.m. y las 11:59 p. m., en la calle 75 desde la carrera 43 hasta la carrera 48, la cual operará exclusivamente en sentido sur–norte.

Además: Largas filas en las afueras del Romelio Martínez para reclamar boletas para el Bando

La secretaria de Tránsito y Seguridad Vial, Yaciris Cantillo Romero, reiteró la importancia de la corresponsabilidad ciudadana: “Nuestro alcalde Alejandro Char nos ha pedido que trabajemos articuladamente para garantizar una movilidad segura durante la Lectura del Bando. Invitamos a la ciudadanía a planificar sus desplazamientos, respetar los cierres viales y acatar las indicaciones de las autoridades para disfrutar de esta celebración de manera ordenada y segura”.

Alerta amarilla

Para afrontar la presente temporada de pre y Carnaval, la Alcaldía, a través de la Secretaría de Salud, emitió la resolución No. 001 de 2026 declarando la alerta amarilla desde las 6:00 de la tarde del jueves 15 de enero hasta el Miércoles de Ceniza 18 de febrero de 2026.

La Secretaría de Salud realizará acciones de inspección, vigilancia y control en los sitios donde se expenden licores y alimentos, así como también, prevención y orientación en cuidado de la salud a los asistentes a los eventos masivos, empezando este fin de semana en la Lectura del Bando y la Coronación de los reyes del Carnaval de los Niños.

Todas las instituciones de salud, públicas, privadas y mixtas; así como las entidades que presten el servicio de traslado de pacientes estarán articuladas con el Centro Regulador de Urgencias Distrital (CRUE) para notificar los casos de interés en salud pública.

Los servicios de atención en salud que ofertan las IPS deben estar garantizados durante el tiempo que se desarrolle la contingencia, en cada una de las actividades programadas en precarnaval y Carnaval.