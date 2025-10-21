Con el propósito de supervisar las obras que garantizarán una mejor calidad de vida para los habitantes de Malambo, la alcaldesa municipal, Yenis Orozco, realizó un recorrido por la construcción de redes de acueducto y pavimentación en el barrio Bellavista.

Durante la visita, la mandataria destacó que el proyecto cuenta con 1.273 metros cuadrados de pavimento ya construidos y 430 metros lineales en andenes y bordillos, registrando un avance del 90% en la calle 10D entre carreras 2 y 3 Sur, y en la carrera 2 Sur entre calles 10 y 10D.

“En campaña la gente me dijo Yenis no te olvides de este pavimento, y hoy estoy aquí cumpliéndoles; su alegría es mi mayor recompensa”, manifestó emocionada a los residentes del sector, la alcaldesa Yenis Orozco.

Por su parte, la secretaria de Infraestructura Municipal, Patricia Ramírez, aseguró que la Administración Municipal continúa trabajando por el bienestar y la calidad de vida de los malamberos, mejorando la movilidad en los barrios y generando espacios más seguros y dignos para la comunidad.

“Estas obras hacen parte del esfuerzo continuo por seguir ejecutando proyectos que generan progreso y transforman positivamente el entorno urbano, en concordancia con el Plan de Desarrollo Municipal Nos Mueve Malambo”, afirmó.

Por su parte, las familias de Bellavista expresaron su agradecimiento a la Alcaldesa por atender una solicitud que por más de 40 años había sido un anhelo de la comunidad, debido al polvo y las piedras que dificultaban el acceso a sus viviendas.

“Que bendición, que bacano como quedó la calle. Gracias a Yenis Orozco se arregló esta calle. Muchos años luchando para que la arreglaran y ahora estamos contentos porque después de casi 50 años viviendo aquí, todo quedó excelente”, reiteró la comunidad.