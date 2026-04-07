Este martes 7 de abril, la Alcaldía de Puerto Colombia entregó pavimentada la popular ‘Calle del Tacón’, la cual está ubicada en la carrera 6 entre calles 5 y 6, del barrio Centro II.

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La administración municipal detalló que en este punto se intervinieron más de 70 metros lineales, y además se construyeron andenes, bordillos y un jardín en la popular pared de la ‘Italiana’.

Acompañado de los vecinos del sector, el equipo de trabajo de la Secretaría de Infraestructura, y la gestora social Katherine De la Hoz, el alcalde Plinio Cedeño Gómez habilitó el paso por esta importante vía que facilitará una mejor movilidad y seguridad vial para todos.

De acuerdo con lo manifestado por el mandatario, esta es una obra que por muchos años esperó la comunidad del sector, y hoy es una realidad que dignifica y mejora el bienestar social de las familias vecinas.

“Estamos felices de poder entregar esta intervención que tanto soñaron nuestros vecinos, una obra que mejora la seguridad vial de todos los actores viales, tanto peatones, motociclistas, ciclistas y demás, pero también, nos sirve como punto de descongestión vehicular en nuestro centro histórico”, detalló el alcalde Plinio Cedeño.

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Ante la entrega de esta obra, Petra Mancilla, quien reside en este sector desde hace más de 40 años, agradeció al mandatario por su compromiso con entregar esta intervención que mejorará sin duda alguna la condición de movilidad del sector y sobre todo la seguridad de los adultos mayores al caminar.

“En nombre de todos los vecinos agradecemos por esta obra que mejora nuestro entorno, nuestra seguridad y estamos felices porque estamos estrenando calle”, manifestó Petra Mancilla.