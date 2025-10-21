A buen ritmo avanzan las obras de construcción de la noria que tendrá el Gran Malecón, más conocida como ‘Luna del Río’, proyectada a transformarse en uno de los mayores atractivos de la ciudad.

El pasado 16 de abril fue adjudicado el contrato para la construcción de la rueda, con lo que se inició todo el proceso. Hoy, seis meses y cuatro días después, más de la mitad del proyecto se ha avanzado.

Tanto es así que el alcalde Alejandro Char manifestó, a través de su perfil de X (antes Twitter), su orgullo por el desarrollo de la obra: “Espectacular está quedando nuestra Luna del Río. Cada día se siente más cerca este ícono que será otro orgullo para los barranquilleros”.

Según los datos consultados por EL HERALDO en la actualidad el avance de la obra está un 60 % en lo que tiene que ver con la estructura y la maquinaría necesaria para que funcione.

La firma Steel Planet, ganadora de la licitación, viene trabajando en la instalación de los tres ruedas que conforman la atracción, que una vez concluida tendrá 65 metros de alto.

Es por ello que Char manifestó que “aquí no se para, trabajamos con toda para que quede hermosa, para que vengan, la disfruten en familia y vivan noches mágicas en ella, aquí mismo en nuestro Gran Malecón. Muy pronto nuestra Luna del Río brillará para toda Colombia y el mundo”.

Actualidad de la obra

JOSEFINA VILLARREAL A buen ritmo avanza la construcción de la estructura de la noria en el Malecón.

En una visita realizada a la obra se pudo constatar como avanzan con más de una veintena de trabajadores en turno, en la instalación de los tres anillos que componen la estructura sobre las que irán las más de 40 góndolas en las cuales los visitantes a la atracción realizarán su paseo.

Actualmente se está terminando la construcción del segundo anillo, el cual va a la mitad. A finales de la semana anterior se terminó el primero y el tercero se proyecta para las próximas semanas, si el clima ayuda, pues al ser trabajos de altura cuando se divisa clima de lluvia las labores son suspendidas.

La cuadrilla se articula entre los operarios que suben a lo alto de la estructura en camiones canasta, con dos grúas de gran altura para maniobras y montaje.

En este momento también se han instalado los juegos de motores que son los que permitirán a la rueda girar sobre su propio eje, para el disfrute de propios y visitantes.

Así mismo, una vez se haya terminado el proceso de instalación de toda la estructura, se procederá a la instalación de las góndolas y la cabina de mando de la máquina.

Luego de eso las obras urbanísticas, como lo serán la instalación de los adoquines y jardines que acompañarán los alrededores de las instalaciones, contiguas al Cubo de Cristal.