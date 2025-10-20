Las Caravanas por la Vida, impulsadas por la Alcaldía Distrital junto a la Policía Metropolitana y el Ejército, han consolidado su papel como una de las acciones más efectivas en materia de seguridad y control ciudadano en Barranquilla. Las cifras recientes lo demuestran.

Durante el último fin de semana, los operativos coordinados movilizaron a más de 100 uniformados de la Policía y el Ejército, además de funcionarios de inspección, comisarías y dependencias de control urbano. El despliegue dejó como resultado 32 capturas, la incautación de cinco armas de fuego y 131 armas blancas, además de la recuperación de un vehículo y dos motocicletas reportados como hurtados.

El impacto también se reflejó en la convivencia ciudadana: 477 comparendos fueron impuestos por infracciones al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, 140 personas fueron trasladadas a la Unidad de Convivencia y Justicia (UCJ) y se desmontaron cuatro eventos no autorizados.

Estas acciones se derivan de un modelo de intervención que combina la inteligencia policial, la información comunitaria y el análisis estadístico delictivo. Cada recorrido se define con base en los reportes ciudadanos, los datos de criminalidad y las solicitudes que llegan a través de programas como Cuéntele al comandante y los canales digitales de la Alcaldía y la Policía.

Estrategia en expansión

Con la llegada de las celebraciones de Halloween, la estrategia se reforzará con mayores controles de movilidad y vigilancia en zonas comerciales y de ocio nocturno. La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, junto con la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Metropolitana, coordinará operativos para reducir infracciones y siniestralidad.

Además, se dispondrá de un grupo de mantenimiento del orden público que actuará en coordinación con el equipo de Diálogo Social de la Alcaldía, para atender posibles eventos no autorizados o alteraciones del orden.

La voz de los barrios

La priorización de los sectores a intervenir parte, en gran medida, de la comunicación directa con la ciudadanía. Los enlaces comunitarios de la Alcaldía canalizan las inquietudes y solicitudes de los vecinos, que se suman a los análisis semanales de la Mesa de Seguimiento Interinstitucional, donde se revisan las estadísticas de criminalidad y convivencia.

Así, cada caravana no solo representa un despliegue operativo, sino también una respuesta articulada a las necesidades reales de los barrios, donde la percepción de seguridad mejora al ritmo de los resultados medibles.