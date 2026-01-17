La estrategia de seguridad Caravanas por la Vida continúa desarrollándose en Barranquilla durante 2026 con patrullajes mixtos entre la Policía Nacional y el Ejército, acompañados por distintas dependencias distritales, como parte de las acciones de prevención, control y acercamiento institucional a las comunidades.

De acuerdo con el balance entregado por la Administración distrital, en lo corrido de este año, hasta el 16 de enero, se han desplegado más de 40 caravanas en distintos sectores de la ciudad. Durante 2025, la estrategia alcanzó un total de 300 recorridos.

Los patrullajes se realizan en las cinco localidades de Barranquilla y buscan reforzar la vigilancia en zonas priorizadas, prevenir la indisciplina social y ejercer controles de legalidad, al tiempo que sirven como apoyo a las patrullas de vigilancia regular en los barrios.

En el marco del precarnaval y del Carnaval, las autoridades anunciaron que estos recorridos se intensificarán para cubrir sectores con mayor actividad festiva, con el objetivo de promover el buen comportamiento ciudadano y fortalecer la seguridad durante los eventos masivos.

La estrategia fue puesta en marcha por el alcalde Alejandro Char en 2025 y, según el Distrito, ha sido solicitada por diferentes comunidades y replicada en otras ciudades de la región Caribe mediante esquemas de coordinación entre autoridades civiles, Policía y Fuerzas Militares.

