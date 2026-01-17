A pocas de que inicie la Lectura del Bando, acto que marca el inicio oficial de la temporada de precarnaval, la Alcaldía de Barranquilla dio a conocer recomendaciones especiales para que barranquilleros y visitantes gocen de este evento con alegría y sana convivencia, acompañando con entusiasmo a la reina del Carnaval de Barranquilla 2026, Michelle Char Fernández; al rey Momo, Adolfo Maury Cabrera, y a los reyes del Carnaval de los Niños, Sharon Acosta y Joshua Ortiz.

“Estamos listos para vivir el Bando2026 a otro nivel. Un gran equipo de producción, músicos, bailarines y directores está preparado y con el corazón lleno de emoción, para contarle a Colombia y al mundo una historia que nace de nuestra tradición. Junto a nuestra monarquía real, con ‘Raíz Negra’, le mostraremos a todos que quien lo vive es quien lo goza, y que el Carnaval es nuestra identidad y nuestro orgullo. Nos vemos en el Romelio para disfrutar juntos nuestra fiesta”, publicó el alcalde Alejandro Char en su cuenta de X.

En ese orden de ideas, el Distrito desplegó una serie de sugerencias para el tan esperado encuentro:

Llegar temprano al sitio del evento.

Recuerde que está restringido el ingreso de menores de edad y mujeres embarazadas.

Queda prohibido el ingreso de alimentos y bebidas.

Identifique a su llegada las zonas de evacuación y emergencias.

Use ropa cómoda

Manténgase siempre hidratado

Evite utilizar espumas de Carnaval

Si toma medicamentos, no olvide hacerlo antes de salir de casa.

Lávese las manos antes de manipular los alimentos y después de ir al baño.

Evite consumir alimentos preparados en el espacio público.

Si va a consumir alcohol, cómprelo en sitios reconocidos.

Ante síntomas como dolores abdominales, diarrea, vómitos y otros, acuda al puesto de emergencia sanitaria.

Si consume bebidas alcohólicas, evite conducir y entregue las llaves. En su lugar, utilice el sistema de transporte público Transmetro.

Evite estacionarse en zonas prohibidas.

Planee sus recorridos con anticipación y atienda las indicaciones de las autoridades de tránsito.

Tenga un buen comportamiento ciudadano.

Operación especial de Transmetro

El Sistema de Transporte Masivo Transmetro definió una operación especial orientada a facilitar la movilidad y el retorno seguro de los asistentes al evento. Como parte de esta estrategia, se habilitarán 5 servicios troncales adicionales de la ruta S1, los cuales partirán desde la estación Joe Arroyo con destino al Portal de Soledad, extendiendo la operación hasta las 3:00 a.m. del domingo 18 de enero.

Los servicios serán despachados en los siguientes horarios: ⁠11:00 p.m.; ⁠12:00 a.m.; ⁠1:00 a.m.; ⁠2:00 a.m., y ⁠3:00 a.m.

Cabe resaltar que estos vehículos estarán habilitados únicamente para el descenso de usuarios en las estaciones, finalizando su operación en el Portal de Soledad. Y no recogerán pasajeros en otras estaciones ni tendrán conexión con rutas alimentadoras.