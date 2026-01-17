La plaza de la Paz recibirá este domingo 18 de enero el Bando y Coronación de los reyes del Carnaval de los Niños, Sharon Acosta y Joshua Ortiz.

Para esta ocasión, la Alcaldía de Barranquilla anunció que tiene listo un plan de prevención, atención y contingencia para que cientos de niños y sus padres de familia disfruten de manera sana, en paz y con mucha tolerancia en este evento.

Para tal fin, 120 hombres y mujeres de la Policía Metropolitana de Barranquilla estarán prestando seguridad con apoyo en los alrededores de tropas del Ejército Nacional.

Se dispondrá de un Puesto de Mando Unificado que estará operando a partir de las 2:00 p.m. y la apertura de puertas para el público será desde las 3:00 p.m. La entrada es gratuita.

El plan de atención en salud en el evento dispondrá de 50 socorristas de la Cruz Roja para primeros auxilios, 3 ambulancias de atención básica, 1 Módulo de Estabilización y Clasificación de Pacientes-MEC y 8 brigadistas contraincendios.

Recomendaciones

El Distrito hace un llamado especial a los asistentes al evento de Bando y Coronación de los reyes del Carnaval de los Niños, Sharon Acosta y Joshua Ortiz, a seguir las recomendaciones:

Teniendo en cuenta el clima característico de la ciudad, la administración distrital sugirió a la ciudadanía mantenerse hidratado durante el evento.

Asimismo, instan a que los padres de familia estén atentos y vigilantes a los menores de edad, ya que son eventos que reúnen a una gran afluencia de personas.

Por otra parte, recomiendan a los asistentes a que identifiquen las zonas de evacuación, así como al persona de primeros auxilios que estará presente en el lugar.

Otras indicaciones que emitieron fue el uso de ropa cómoda para la jornada; evitar utilizar espumas y talcos de Carnaval, y lavarse las manos antes de manipular los alimentos y después de ir al baño, esto con el fin de evitar cualquier imprevisto.

Finalmente, recordaron a los asistentes que, en caso de que consuma medicamentos, no olvidar hacerlo antes de salir de su casa.

“Cada asistente es un embajador de Barranquilla. Un buen comportamiento envía un mensaje claro: esta es una ciudad que sabe gozar, celebrar y convivir en paz”, expresó el ente distrital en un comunicado.