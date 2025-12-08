La Policía y las autoridades distritales recorrieron distintas zonas durante la Noche de Velitas con el fin de fortalecer el control territorial, prevenir delitos de alto impacto y garantizar mayor tranquilidad a los habitantes de Barranquilla y su Área Metropolitana.

Como parte del dispositivo integral, realizaron actividades como verificación de antecedentes a personas y vehículos; registros a motocicletas y automotores; controles en zonas de alta movilidad; acompañamiento a comerciantes, y acciones preventivas con líderes comunitarios y frentes de seguridad. Estas medidas permiten anticipar conductas delictivas, fortalecer la seguridad ciudadana y generar confianza entre los residentes.

En desarrollo a la primera noche de fiesta decembrina, la Policía Metropolitana de Barranquilla también ha dispuesto controles rigurosos a la fabricación, venta, almacenamiento y transporte de pólvora, con el fin de prevenir incidentes que pongan en riesgo la integridad de niños, niñas, adolescentes y adultos.

Estos controles se integran con las Caravanas por la Vida para garantizar una reacción oportuna frente a cualquier actividad ilegal relacionada con artefactos pirotécnicos, reforzando la vigilancia en zonas comerciales, vías principales y puntos estratégicos identificados.

El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, coronel Miguel Andrés Camelo Sánchez, destacó que este despliegue permite anticipar conductas delictivas, fortalecer el control territorial y generar mayor confianza entre los ciudadanos, reafirmando el compromiso institucional con la seguridad y convivencia en toda el Área Metropolitana.

Es de recordar que los ciudadanos pueden denunciar cualquier situación que altere la seguridad a través de la Línea Contra el Crimen 3178965523 y la línea de emergencias 123.