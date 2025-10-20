El arquitecto Carlos Pertuz asumió desde este lunes 20 de octubre la gerencia del Establecimiento de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Soledad - Edumas, en reemplazo del saliente funcionario Daniel Cure Muñoz.

Lea más: Galapa arrasa los primeros puestos del torneo de baloncesto ‘Encesta Atlántico’

En una corta bienvenida, Edumas señaló que el “nuevo gerente tomó posesión de su encargo y asume el compromiso de liderar y consolidar el proyecto de transformación ambiental liderado por la alcaldesa Alcira Sandoval, que busca la ciudad de oportunidad y de paz para todos”.

El arquitecto Pertuz es especialista en Gerencia de Proyectos de Obras Públicas y cuenta con experiencia como director de proyectos de paisajismo y arborización - Ecorenovación SAS, además de haberse desempeñado en la Secretaría de Obras Públicas de Soledad.

Lea más: Más de 72 mil metros lineales de cableado se han intervenido en Barranquilla por desuso o deterioro

Sobre el saliente profesional, Daniel Cure Muñoz, “la administración y toda la familia Edumas, le agradece por su gran labor como gerente encargado durante los últimos meses”.