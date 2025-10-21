Convertir la experiencia y la voz de las mujeres en motor de cambio es el propósito con el que la Alcaldía de Barranquilla lanza una nueva edición de la Escuela para la Vida, un espacio creado para fortalecer el liderazgo, la autonomía y el bienestar de las lideresas barranquilleras.

La iniciativa, que llegará a las localidades Metropolitana, Suroccidente y Suroriente, busca potenciar las capacidades personales y comunitarias de las participantes a través de una formación integral que aborda tres dimensiones clave: gestión emocional y bienestar, habilidades para la vida y empoderamiento social y comunitario.

Más que una capacitación, Escuela para la Vida representa un proceso de transformación que invita a las mujeres a reconocerse, fortalecer su voz y asumir roles activos en la toma de decisiones dentro de sus entornos.

Durante el programa, las lideresas aprenderán sobre manejo emocional, autocuidado físico y mental, comunicación asertiva, educación financiera, uso de tecnologías, y temas tan actuales como la desmitificación del amor romántico y la construcción de un proyecto de vida propio.

Además, se promueve la participación social y política de las mujeres como una herramienta fundamental para el desarrollo local y la convivencia ciudadana.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el miércoles 22 de octubre, y pueden participar mujeres de todas las edades que deseen fortalecer su liderazgo y contribuir al bienestar de sus comunidades.