Una aplicación con una idea tan simple como perturbadora se ha convertido en una de las más descargadas en China.

Se trata de Are You Dead Yet?, una plataforma que pide a los usuarios confirmar diariamente que se encuentran bien y, en caso de no hacerlo, alerta automáticamente a un contacto de emergencia.

Su propuesta ha logrado cautivar a miles de jóvenes que viven solos y buscan una herramienta de seguridad personal fácil de usar. Sin publicidad y con una inversión mínima, la app logró posicionarse como la número uno de pago en la App Store china.

¿Para qué sirve la app “Are You Dead Yet?”?

El funcionamiento es directo pues cada día el usuario debe presionar un botón para confirmar que está bien. Si pasan 48 horas sin actividad, el sistema envía un correo automático a una persona de confianza para que revise su estado.

La app fue creada por un grupo de desarrolladores jóvenes que buscaban ofrecer una solución real a un problema cada vez más común como la soledad y la falta de redes de apoyo inmediatas.

En China, cada vez más personas viven sin compañía. Este fenómeno ha impulsado la aparición de herramientas tecnológicas que buscan suplir la ausencia de familiares cercanos o vecinos atentos.

Are You Dead Yet funciona como una red de respaldo digital, especialmente para adultos jóvenes, estudiantes y trabajadores que residen lejos de sus familias.

Aunque inicialmente pasó desapercibida, la aplicación empezó a circular masivamente en redes sociales chinas a finales de 2025. En cuestión de días, se convirtió en tendencia y escaló hasta el primer lugar de descargas de pago.

Actualmente cuesta poco más de un dólar y no requiere suscripción, lo que ha facilitado su adopción masiva. Como parte de su crecimiento internacional, la plataforma pasará a llamarse Demumu, una marca pensada para conquistar nuevos mercados fuera de Asia. Sin embargo, muchos usuarios aseguran que el nombre original fue parte esencial de su impacto viral.

Los creadores planean integrar inteligencia artificial para convertir la app en un asistente de seguridad personal capaz de detectar situaciones de riesgo y emitir alertas preventivas.