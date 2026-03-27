Unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía en Sucre aprehendieron en la ciudad de Valledupar al señalado asesino del prestamista Carlos Alberto Ramírez Mercado.

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Se trata de Héctor José Santodomingo Guzmán, nativo de Sincelejo, y quien debía estar cumpliendo una detención en casa por el delito de tráfico de estupefacientes, pero fue encontrado en las calles de la capital del Cesar, cerca del aeropuerto, en un sector de la invasión Emanuel.

Cortesía Carlos Alberto Ramírez Mercado, prestamista asesinado.

Las labores investigativas y de seguimiento del CTI aunadas a un tatuaje de gran tamaño que Santodomingo Guzmán posee en uno de sus brazos, permitieron la detención esta vez para responder por el delito de homicidio agravado en concurso heterogéneo con porte ilegal de armas de fuego en concurso heterogéneo con extorsión y del que fue víctima el joven prestamista el 1° de noviembre de 2025 en el barrio La Terraza, de Sincelejo, en las afueras de su negocio (una cooperativa de préstamos).

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La noche del jueves 26 de marzo el Juzgado Séptimo Penal Municipal de Sincelejo, con funciones de control de garantías, legalizó la aprehensión de Héctor José Santodomingo Guzmán, de quien las autoridades señalan que fue la persona que le disparó en 7 oportunidades con una pistola calibre 9 mm al prestamista.

Cortesía Héctor José Santodomingo Guzmán, quien es señalado de disparar en 7 oportunidades con una pistola calibre 9 mm contra el prestamista.

Por estos mismos hechos el CTI también le notificó una nueva orden de detención a Leonardo José Gil Ruiz, de 28 años, y quien se encuentra privado de la libertad en la cárcel La Vega, de Sincelejo.

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Las audiencias de imputación de cargos e imposición de medida de aseguramiento intramural que la Fiscalía 17 Seccional de Sincelejo solicitó para los dos procesados continuarán a partir de las 2:00 de la tarde de este viernes 27 de marzo.