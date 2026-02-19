Consternación y dolor invaden a los habitantes del municipio de San Onofre, al norte del departamento de Sucre, por la muere trágica de un niño de 10 años.

El caso, de acuerdo con versiones oficiales, se registró la noche del miércoles 18 de febrero en la zona urbana de San Onofre donde el pequeño vivía con los abuelos.

Al parecer el niño le puso fin a su existencia luego de haber sido regañado por uno de sus cuidadores.

EL HERALDO conoció a través de fuentes de entero crédito que el niño tras ser regañado se fue de la casa y al ver que no regresaba lo salieron a buscar y lo hallaron sin vida en un callejón. Fue llevado al hospital, pero los médicos de turno advirtieron que había llegado sin signos vitales.

