La Registraduría Nacional del Estado Civil dio a conocer el censo electoral del departamento de Sucre para las elecciones de Congreso a efectuarse este 8 de marzo del 2026.

De acuerdo con el organismo que realiza los comicios, en Sucre están habilitados para participar en la fiesta democrática 768.586 ciudadanos y lo podrán hacer en las 2.425 mesas que estarán instaladas en los 419 puestos distribuidos en 26 municipios. 78 en la zona urbana y 341 en la rural.

Para la elección del representante a la Cámara por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz (CITREP), el potencial electoral es de 75.745 personas, de las cuales 35.554 son mujeres y 40.191 son hombres, y estos podrán sufragar en 254 mesas, distribuidas en 96 puestos de votación de los municipios de Colosó, Chalán, Los Palmitos, Morroa, Ovejas, Palmito, San Onofre y Toluviejo que conforman la subregión Montes de María.

La Registraduría invita a los ciudadanos a consultar su lugar de votación en la aplicación ‘aVotar’, la cual puede ser descargada de manera gratuita en Google Play y App Store, y en la página web de la Registraduría Nacional, www.registraduria.gov.co, haciendo clic en el botón ‘Elecciones 2026’, luego en ‘Congreso de la República’ y finalizando con la opción ‘Consulta lugar de votación’.