Las poblaciones del norte y sur del departamento de Sucre también se han visto afectadas por los frentes fríos que han azotado al país en lo corrido del mes de febrero.

Mientras en el norte las afectaciones las sufrieron los pobladores y comerciantes del corredor turístico del Golfo de Morrosquillo, en el sur se hacen evidentes en la Mojana.

Gobernación de Sucre

De acuerdo con un recorrido realizado por la Gobernación de Sucre a través de su Unidad de Gestión del Riesgo, en la Mojana y el San Jorge hay más de 1.100 familias damnificadas, en especial por las inundaciones en el municipio de Guaranda, donde hay 1.123 familias censadas y otras 57 en San Benito Abad, pero este es un reporte preliminar debido a que las autoridades continúan realizando las verificaciones pertinentes para activar la entrega de ayudas humanitarias.

El recorrido fluvial realizado por las autoridades permitió inspeccionar las poblaciones de La Mina, El Chinchorro, Caño Caimán y Cuiva, en San Benito Abad, así como el sector de Come Si Lleva, en el municipio de San Marcos, donde evidenciaron un aumento inusual y acelerado de los niveles de agua para esta época del año.

Alerta

La gobernadora de Sucre, Lucy García Montes, alertó sobre el incremento de los niveles del agua en las subregiones de La Mojana y el San Jorge, producto de las lluvias, que han elevado de manera significativa los niveles de caños y ciénagas, generando afectaciones en varias comunidades del departamento.

“En un recorrido por caños y veredas de San Marcos y San Benito Abad, constatamos un rápido incremento del nivel de las aguas, que ya rodea a cerca de 400 familias, dificultando eventuales evacuaciones. El seguimiento es permanente y nuestro equipo se mantiene en territorio acompañando a nuestras comunidades”, señaló la gobernadora.

Gobernación de Sucre

Actualmente, equipos de la Gobernación de Sucre, en articulación con la UNGRD, el Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil y las alcaldías municipales, realizan monitoreo permanente en los municipios de San Benito Abad y San Marcos, en la subregión del San Jorge, así como en Majagual y Guaranda, en La Mojana.

La gobernación de Sucre destacó la respuesta responsable de las comunidades, que han atendido las alertas emitidas por las autoridades y vienen acatando las recomendaciones preventivas frente al fenómeno climático asociado al frente frío.