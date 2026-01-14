Como un aporte más para continuar garantizando la seguridad en el departamento de Sucre, la gobernación le entregó una dotación de 30 radios y un sistema de transmisión a la Policía Nacional que presta sus servicios en esta parte norte del país.

El acto de entrega se efectuó en la plaza de armas del Comando del Departamento de Policía Sucre, en Sincelejo, y estuvo a cargo de la gobernadora Lucy García Montes.

La inversión en estas nuevas herramientas de trabajo fue de más de 1.200 millones de pesos.

Con estos nuevos equipos la Policía mejora de manera significativa las comunicaciones, garantiza respuesta en tiempo real, amplía la cobertura territorial y refuerza los planes de prevención y control, especialmente en el marco de las Fiestas del 20 de Enero, el evento cultural más importante del departamento, que convoca a visitantes de todo el país en la ciudad de Sincelejo.

“Sucre está de fiesta, pero también está preparado. Nos anticipamos para que las familias puedan salir tranquilas, para que nuestros niños, jóvenes y adultos vivan la cultura con seguridad. Cuando la Gobernación y la Policía trabajan juntas, los resultados llegan a la ciudadanía”, afirmó la mandataria de los sucreños.

Por su parte, el teniente coronel Óscar Herrera Contreras, comandante encargado de la Policía en Sucre, agradeció el respaldo del gobierno departamental y resaltó el impacto operativo de esta inversión.

“Estos radios mejoran nuestra capacidad de reacción y coordinación para proteger la vida de los sucreños. Además, el fortalecimiento de Radio Policía Sincelejo nos permite seguir siendo una voz cercana a la comunidad”, señaló el oficial.