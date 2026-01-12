La galería de arte efímero a cielo abierto más grande que existe en el mundo y que se expone cada enero en el municipio de Galeras, departamento de Sucre, finalizó con éxito la madrugada de este lunes festivo 12 de enero.

Con la escogencia y premiación de los mejores, en todas la categorías de los concursos que se desarrollan, finalizaron los cuatro días del Festialgarroba que tiene como su principal atractivo los Cuadros Vivos, que son Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad.

El jurado calificador escogió los nueve mejores cuadros -tres en cada una de las categorías- de los 120 que fueron expuestos durante tres noches de festival.

En la categoría rural fueron ganadores, en su orden: Eclipsis cañaveral, Bajo la mirada paterna y Raíces anfibias.

Cortesía Festialgarroba Cuadro vivo ganador en Festialgarroba 2026.

Ganaron en la categoría tradicional los cuadros: Nuestra Señora de Fátima, Entre manos vieja y sueños nuevos, y Herencia tradicional: raíces de mi tierra colorá.

Cortesía Festialgarroba Cuadro vivo ganador en Festialgarroba 2026.

Y en la categoría experimental los ganadores fueron: Corazón ancestral: del agua y de la tierra homenaje a la Mojana sucreña; Galeras, una historia hecha leyenda, y Vástigos, sueños surreales.