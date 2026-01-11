A disposición de la Fiscalía General de la Nación, para que respondan por el delito de hurto, fueron dejados por personal de la Policía Nacional Juan David Mendoza Tovar y Aviecer Pestana Salas.

Las unidades de la vigilancia policial que prestan sus servicios en el CAI Gran Colombia, zona sur de Sincelejo, los aprehendieron segundos después de haberle robado el celular a una ciudadana que transitaba por ese sector.

La oportuna reacción policial permitió la interceptación y captura de los presuntos responsables y con ello recuperar el equipo móvil de telefonía.

El mismo está avaluado en la suma de 920 mil pesos y fue devuelto a su legítima propietaria.

Otros capturados

De otra parte, en desarrollo de otros operativos las patrullas de la Policía aprehendieron en el municipio de San Pedro a Jesús David Méndez Ortiz y Juan Sebastián Hernández Atencia, por portar 61 gramos de base de cocaína avaluados en 900 mil pesos; mientras que en el barrio Carrizal, de Sincelejo, fue detenido, también por el delito de porte y tráfico de estupefacientes, Jorge Teheran Montiel.

Le hallaron en su poder varias dosis de base de cocaína y dinero en efectivo de baja denominación, al parecer producto de la venta del estupefaciente.