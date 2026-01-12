Con lesiones leves, además de golpes, resultaron varios operarios de la empresa Afinia que la mañana de este lunes festivo 12 de enero se accidentaron en la camioneta en la que se desplazaban por vías del departamento de Sucre.

Las primeras versiones del evento vial indican que este ocurrió en la vereda Caimitico, jurisdicción del municipio de San Marcos, en la vía que conecta a este con el de Caimito.

El vehículo involucrado en el accidente es una camioneta de color blanco con logos de la empresa de servicio de energía, que se salió de la calzada llegando a una curva y terminó volcada en una corriente de agua.

Personas que se percataron del accidente y otras que residen cerca llegaron a socorrer a los ciudadanos que se desplazaban en la camioneta e indicaron que a pesar de lo aparatoso del evento vial los ocupantes no resultaron heridos de gravedad.