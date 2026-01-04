En los primeros cuatro días del año 2026 el departamento de Sucre registra tres homicidios, y en dos de ellos las unidades de la Policía Nacional ya aprehendieron a los señalados autores de dichos crímenes.

Lea más: Venezuela tiene la gran oportunidad de recuperar la esperanza de su gente: gobernadora de Sucre

Las capturas, que de acuerdo con la institución se dieron en situación de flagrancia, cobijan a Brandon de Jesús Pérez Hernández, de 24 años, y a Deimer de Jesús Berrío Cuello, de 35.

Al primero le atribuyen el haberle causado la muerte a Yosimar Múñoz Rivera, en el barrio Villa Mady, zona sur de Sincelejo, al propinarle una puñalada en el tórax en medio de una riña la madrugada del 1° de enero.

Mientras que a Deimer Berrío le atribuyen el crimen de Luis Alfredo Zambrano Estrada, de 30 años, ocurrido el viernes 2 de enero en el barrio Palito, del municipio de San Onofre. También le propinaron una puñalada en el tórax.

Ver más: Una mujer hirió a su mamá con un pico de botella en Betulia, Sucre

Los dos capturados están a disposición de la Fiscalía General de la Nación a la espera de que un juez de la República les defina su situación judicial.