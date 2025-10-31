La velada inaugural de la edición 40 del Encuentro Nacional de Bandas que se desarrolla en la ciudad de Sincelejo quedará en la historia como una de las mejores debido a la calidad de las presentaciones.

Sin duda, de principio a fin, durante tres horas en la noche del jueves 30 de octubre, los amantes de la música de bandas de viento se deleitaron con cada espectáculo, pero el mejor, en criterio del numeroso público que llenó el Teatro Municipal José Luis Quessep, fue el ensamble entre los niños y jóvenes del Conservatorio de Música de Sincelejo y la Banda Departamental de Sucre.

Ellos presentaron la obra musical denominada “Pasado, presente y futuro: Unidos por el Encuentro”, con lo que reafirmaron la herencia musical de las Sabanas.

Mochila, Imágenes y Vámonos caminando, fueron los temas interpretados por los artistas.

También fue muy aplaudida la presentación de Stiven David Pérez Pantoja, quien se destacó con su trombón bajo. Fue el encargado de abrir y cerrar la velada inaugural. Es un hijo de Nariño considerado como una de las figuras más destacadas del trombón en Colombia.

De igual forma, la Banda Juvenil de Sampués, bajo la dirección del maestro Jorge Escandón, y la Escuela de Danza Expresión Sabanera de Sincelejo, dirigida por el maestro Miguel Lara, deslumbraron con una estampa dancística que vistió de fiesta y tradición el corazón de Sincelejo.