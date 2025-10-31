El Parque Santander, en la zona céntrica de Sincelejo, fue el escenario en el que durante la tarde y parte de la noche del jueves 30 de octubre los niños de esta ciudad se divirtieron.

La alcaldía de Sincelejo a través de la oficina de la primera dama, Sofía Méndez de Acuña, le ofreció a los pequeños unas horas cargadas de mucha diversión y alegría. Hubo música, animación, dulces y concursos con buenos premios.

Alcaldía de Sincelejo

Algunos niños se disfrazaron del alcalde Yahir Acuña y lucieron las gorras coloridas que la primera autoridad tiene y hasta se atrevieron a posar al lado de la primera dama que al igual que el mandatario se divirtió con los más pequeños de la ciudad, que estuvieron acompañados de sus padres y cuidadores.

Además, las unidades de la Policía Nacional también estuvieron presentes en la actividad.

“La alegría de nuestros niños se tomó Sincelejo. Vivimos la fiesta de los niños llena de color, sonrisas y diversión. Fue una noche llena de premios, disfraces, shows en vivo con artistas locales y nacionales, y sobre todo con una gran participación de nuestras familias sincelejanas”, dijo la primera dama.