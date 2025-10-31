Momentos de pánico y confusión se vivieron en la tarde de este jueves 30 de octubre en la Base de Entrenamiento e Instrucción de Infantería de Marina, en el municipio de Coveñas, Sucre, por cuenta de un incendio.

La conflagración, que debió ser controlada por unidades del grupo de reacción de esta base de la fuerza pública y los Bomberos de Coveñas, ocurrió en la parte baja de una de las edificaciones donde funciona un taller.

La emergencia fue de gran magnitud y así lo evidencian videos suministrados por quienes la presenciaron, sin embargo, la Base de Entrenamiento e Instrucción de Infantería de Marina a través de un corto comunicado de prensa minimiza la situación al punto de catalogarla como conato.

Informa además la unidad que la rápida acción evitó afectaciones al personal, y concluye indicando que “actualmente se realiza una evaluación integral para determinar las causas del incidente

y cuantificar los daños materiales ocasionados. La Armada Nacional reitera su compromiso con la seguridad de su personal y la protección de sus instalaciones, asegurando una respuesta ágil y coordinada ante cualquier eventualidad".

