Para la celebración de Halloween, cuando la mayoría de las familias acostumbras salir a divertirse junto a los niños y niñas, la Policía Nacional ha dispuesto diferentes operativos para brindar seguridad en el departamento del Cesar.

En este sentido, en el municipio de Valledupar, la Policía Metropolitana, la Alcaldía y la Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana, desplegará 200 policías de todas las especialidades estarán distribuidos de manera estratégica en siete barricadas en puntos claves de la ciudad, entre ellos: Parque de la Provincia, Intersección Calle Ancha, Carrera 23, Avenida Los Militares, Calle 44 (entrada a Mareigua), Avenida Simón Bolívar y Carrera 4.

Además, se conformarán 36 grupos móviles de reacción, divididos entre las estrategias “Halloween Seguro Zona Norte” y “Halloween Seguro Zona Sur”, con el apoyo del Ejército Nacional, el Tránsito Municipal y funcionarios de la Secretaría de Seguridad.

Policía del Cesar

El comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, coronel Alex Durán Santos, destacó el compromiso institucional y envió un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía: “Queremos que todos los vallenatos disfruten de esta celebración con alegría y en familia. La Policía Metropolitana, junto a las autoridades locales, estará presente en cada rincón de la ciudad para garantizar que esta sea una noche segura. Invitamos a la comunidad a acatar las recomendaciones, respetar las normas y confiar en nuestras instituciones. La seguridad es una tarea conjunta y con el apoyo de todos lograremos un Halloween tranquilo y sin hechos que lamentar”.

De igual manera, el Departamento de Policía en el Cesar, informó que en los municipios que no pertenecen al área metropolitana desplegarán más de 600 uniformados para garantizar la seguridad especialmente en parques, espacios públicos y zonas residenciales de alta afluencia, donde se desarrolla la tradicional ‘pedida de dulces’.

Como parte de esta estrategia institucional, el coronel William Javier Morales Vargas, comandante del Departamento de Policía Cesa, brindó las siguientes recomendaciones: Verifique siempre que los dulces estén bien empacados y en buen estado antes de consumirlos. Evitar el uso de pólvora, fuego o velas. Prefiera luces LED o linternas. Acompañe a los niños en todo momento y no permita que salgan solos. Enséñeles a no aceptar dulces ni invitaciones de personas desconocidas. Recuerde: cero licor si hay niños. Planee una ruta segura y prefiera zonas iluminadas.

No publique fotos ni comparta ubicaciones en tiempo real. Promueva un ambiente familiar, tranquilo y en armonía. Colóqueles, una manilla con su nombre y número de contacto.