El arte, la alegría y el talento infantil serán protagonistas este viernes 31 de octubre en el marco de la edición número 40 del Encuentro Nacional de Bandas de Sincelejo, con una jornada dedicada a las Bandas Escuela.

Desde las 9:30 de la mañana el Teatro Municipal de Sincelejo José Luis Quessep, vibrará con el Concurso infantil, en el que participarán procesos musicales procedentes de municipios de Sucre, Córdoba y Bolívar.

Participarán en el certamen:

Ángeles Soñadores de La Subida, Lorica, Córdoba.

Herederos del Porro, de la Institución Educativa Calle Larga, Córdoba.

Escuela de Formación Musical de la Institución Educativa Santa Teresita, Córdoba.

Prejuvenil 8 de Diciembre de Pinillos, Bolívar

Escuela de Música Tradicional de Caimito, Sucre

Formación Musical de Santiago de Tolú, Sucre

Casa de la Cultura Humberto Hernández Suárez de Coveñas, Sucre

Altos de La Sabana, Sincelejo, Sucre

Banda 17 de Enero de San Antonio de Palmito, Sucre

Banda Tradicional La Negra de Sampués, Sucre

Banda Nueva Esperanza de Colosó, Sucre

A partir de las 4:00 de la tarde, la alegría y la esperanza se tomarán las calles del Centro Histórico con el tradicional Desfile Infantil Pola Becté que finaliza en el Parque Santander donde será el concierto “300 Instrumentos a un Solo Ritmo”, un majestuoso ensamble en el que los pequeños grandes músicos interpretarán un tema al tiempo.

Durante este evento también se anunciarán los ganadores del Concurso de Bandas Escuela 2025, en una celebración que promete ser un espectáculo de talento, emoción y orgullo cultural.

La gran “Súper Banda Infantil”, se integrará en homenaje a las cuatro décadas de historia del certamen más representativo de la música de viento tradicional.